QUARTA, Dall'Argentina: "Piace anche a tre club di A"

Questa mattina dalla Francia è arrivata la notizia che Martinez Quarta piace al PSG. Mentre dall'Argentina si sottolinea come El Chino interessi molto anche in Italia. Secondo quanto riporta Tyc Sports sul difensore viola ci sarebbero anche Roma, Milan e Napoli. Non è escluso che in questi giorni, prima della chiusura del mercato, una di queste squadra non faccia pervenire al club viola un'offerta.