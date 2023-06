QUARTA, Attenzione alle sorprese: conferma in bilico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione, analizzando tutto il pacchetto dei difensori centrali della Fiorentina, pone particolare attenzione alla situazione legata a Martinez Quarta. Il Chino, impiegato molto meno rispetto a quelle che erano le aspettative da Italiano, potrebbe anche salutare in estate. Nel caso in cui l'allenatore dovesse indicare profili adatti per sostituire l'argentino, ecco che la società viola potrebbe considerare l’estate appena iniziata come la finestra migliore per trattare il cartellino del centrale con una valutazione all’altezza dell’età e delle potenzialità del giocatore. Tutto, scrive il quotidiano, può succedere.