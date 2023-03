PUPO A RFV, Franchi la casa viola. Commisso mi disse...

FirenzeViola.it

Pupo a Radio Firenze Viola

Il noto cantante e grande tifoso viola Pupo ha parlato così a RadioFirenzeViola della situazione attuale in casa Fiorentina: “Ho sempre sentito fortemente la passione per la città di Firenze e all’estero quando canto la mia canzone dedicata a Santa Maria Novella, con delle foto di Astori e Antognoni, è sempre un'emozione commovente. Quest’anno sono venuto allo stadio quando abbiamo vinto contro il Sivasspor e ho parlato a lungo con Commisso che conosco da quasi cinquanta anni. Mi ha trasmesso ancora una volta tutta la sua passione per Firenze e la Fiorentina. Mi ha esposto anche la sua preoccupazione per dover andare via degli anni mentre ristruttureranno il Franchi. Poi gli ho segnalato una cosa...".

Quale?

"Prima quando vincevamo al Franchi mettevano la mia canzone a fine partita, ma ora non la mandano più e mi sono un po’ incazzato, starò sulle palle a qualcuno (ride, ndr)".

Un commento sulla Fiorentina?

"C’è questa anomalia tra ciò che accade nelle coppe e quello che succede in campionato. Domani sarà tosta perché l’Inter vuole vincere, ma con gli attaccanti che stanno iniziando a funzionare la Fiorentina può giocarcela. Secondo me archivieremo una grande stagione. Tra le due coppe preferirei vincere la Coppa Italia anche perché la Conference è un torneo con squadre non di altissimo livello".

Stadio?

"La Fiorentina per me giocherà sempre al Franchi perché Firenze è strutturalmente una città unica e questo stadio è l’equilibrio giusto per far vivere al meglio la città. Il Franchi deve rimanere lo stadio della Fiorentina. Il mio giocatore preferito? Rispondo dicendo tutti i ragazzi del reparto d’attacco”.