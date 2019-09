PULGAR, Pronto ad insidiare Pezzella in difesa

Altra indicazione che Montella ha avuto modo di ricevere durante la settimana di sosta è quella relativa alla posizione di Pulgar. Ha sorpreso, infatti, la buona predisposizione del cileno al ruolo di difensore centrale, tant'è che in vista della partita contro la Juventus un Pulgar più arretrato potrebbe permettere all'allenatore viola di rimediare un posto in più sulla linea di centrocampo e prevedere una presenza in contemporanea di Badelj e del giovane Castrovilli. A riportarlo è La Nazione.