PRUZZO A RFV, In finale c'è bisogno di uno come Jovic

FirenzeViola.it

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Ascolta l'audio

Roberto Pruzzo a Radio Firenze Viola

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha commentato per Radio Firenzeviola i temi legati soprattutto alla fase offensiva della Fiorentina: "I gol sbagliati da Jovic significa che fa i movimenti giusti. Nelle partite secche c'è bisogno di gente come lui. Poi se non avesse problemi non avrebbe avuto difficoltà al Real e neanche in Italia. Evidentemente il problema non è tecnico, ma la Fiorentina ha bisogno di giocatori che risolvono la partita e lui è quel tipo di calciatore".

Ma perché sbaglia certi gol?

"Alla fine sono più quelli che sbaglia di quelli che ha fatto. Può anche darsi che quando comincia a segnare poi non si ferma più. Cabral in questo momento non ti dà la garanzia di poter segnare in partite difficili. Ma sono sempre supposizioni".

Come vede la partita col West Ham?

"La cosa migliore sarebbe indirizzarla subito e poi gestirla, anche se non è semplice. Tornando a Jovic, l'abbiamo criticato tanto ma quando la palla arriva in calcio di rigore finisce sempre tra i suoi piedi...".

Kouame?

"Prandelli garantiva sulle sue qualità, il problema è che ormai è diventato grande ma è rimasto solo un'ottima prospettiva. È un giocatore che ha bisogno di spazio e soffre un po' le responsabilità. Quando hai la maglia da titolare ha un altro peso".