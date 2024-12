PROF. CAPUA, Fibrillazioni ventricolari non avvertono

FirenzeViola.it

Gli otto minuti che hanno salvato la vita di Edoardo Bove sono divisi in due finestre temporali: nei primi quattro è stato soccorso in campo, nei successivi quattro ha raggiunto l’ospedale. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come il prima, il durante e il dopo quel malore improvviso e tragico restano avvolti dal mistero, sui quali i medici stanno cercando di fare luce. L’unica certezza è che non ci sono danni neurologici e cardiovascolari, ed è già un sollievo.

Il malore, scrive il quotidiano, potrebbe essere stato causato da un’aritmia, da uno scontro di gioco (una contusione toracica) o da quella che gli esperti chiamano “torsione di punta”, cioè una tachicardia ventricolare che può trasformarsi in fibrillazione e che porta la frequenza del battito tra i 150 e i 300 battiti al minuto.

A tal proposito, queste le considerazione del prof. Giuseppe Capua, specialista in Medicina Nucleare e Medicina dello Sport: "Ci sono anche patologie imponderabili e maligne, molto difficili da diagnosticare. Come quella di Astori. Le fibrillazioni ventricolari in genere sono quelle maligne che non ti avvertono. Può tornare a giocare? Dipende, speriamo intanto che ci sia una diagnosi rapida. Eriksen in Italia non potrebbe perché i nostri regolamenti sono più rigidi di quelli inglesi. Ed è una fortuna".