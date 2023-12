PROBABILI, Jack e Sottil dal primo. Ikonè al posto di Nico

FirenzeViola.it

Ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Contro il Verona il grande assente sarà Nico Gonzalez che, proprio nella trasferta europea di Budapest, ha accusato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Italiano ripartirà da Terracciano in porta con davanti a lui Kayode e Biraghi sulle corsie, rispettivamente di destra e di sinistra, e Martinez Quarta con Milenkovic(favorito su Ranieri) in mezzo alla difesa.

In mediana, vista la non convocazione di Duncan a causa del persistere dello stato influenzale, possibile l'impiego sia di Maxime Lopez che di Arthur dal primo minuto. Da valutare comunque le condizioni del brasiliano che non era partito per Budapest a causa di un sovraccarico all’adduttore destro.In attacco al posto di Nico Gonzalez dovrebbe giocare Ikonè dal primo minuto con i rientranti Bonaventura e Sottil a completare la trequarti dietro alla prima punta. Davanti nel ballottaggio tra Nzola e Beltran sembra favorito il primo con l'argentino che dovrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda la formazione scaligera invece la buona notizia per Marco Baroni riguarda il recupero di Hien in difesa. Lo svedese affiancherà Amione davanti a Montipò con Terracciano e Tchatchoua sulle corsie esterne. A centrocampo invece, con Duda squalificato, dovrebbero agire Folorunsho,Suslov e Serdar. Davanti, accanto alla punta centrale Henry ci saranno Ngonge a destra e Lazovic a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Maxime Lopez; Ikonè, Bonaventura, Sottil; Nzola.

VERONA(4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Amione,Terracciano; Suslov, Serdar, Folorunsho; Ngonge, Henry, Lazovic.