PRIZIO, Siete soddisfatti di Nzola, Ikonè e Brekalo?

© foto di www.imagephotoagency.it

Sfumata la Supercoppa araba, a Firenze ci si domanda quanto ‘essere soddisfatti di Nzola’. Già, perché ancora ieri, prima del match, il Dg viola Barone, quello del ‘frigorifero pieno’, così esternava su Italia1. A Firenze negli ultimi anni nel balletto vorticoso delle parole dal sen fuggite alla società, si è passati dai tonitruanti proclami di Commisso sui suoi mezzi illimitati, nello stile Marchese del Grillo: ‘Mi dispiace, ma io so’ io e voi nun siete un….’. Si è passati, dicevamo, dall’ostentazione verbale della ricchezza personale padronale ai frighi pieni. Le parole sono importanti - dice Nanni Moretti - chi parla male pensa male e vive male. Ecco che talvolta sarebbe d’uopo astenersi e mantenere un buon silenzio piuttosto che dire enormità.

‘Comunque bisogna vedere di qui a fine mercato’, così ha chiosato ieri sera sempre Barone, ‘la Fiorentina è attenta se succede qualcosa’. Ecco, qualcosa è successo: la Fiorentina è uscita per direttissima dalla Supercoppa. E onde evitare che anche per la corsa Champions si afflosci presto lasciandosi uccellare dalle competitrici a furia di essere soddisfatta di giocare con Brekalo e Ikonè esterni (in attesa torni il miglior Nico ovviamente) e Beltran e Nzola prime punte. Sarà quindi il caso che al posto delle parole in libertà giunga qualche calciatore che puntelli una squadra che, specie sul fronte offensivo-realizzativo, si sta sciogliendo in numeri insignificanti.