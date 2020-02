PRIMAVERA, Viola ko in rimonta contro l'Inter: è 1-2

La Fiorentina Primavera, dopo un bel primo tempo in cui era passata in vantaggio con Koffi, si fa riprendere e poi superare nella ripresa dall'Inter ed è costretta a rimanere nei pressi della zona rossa della classifica. Per i nerazzurri a segno Persin e Mulattieri.

94' - Finisce qua: 2-1 per l'Inter.

90' - Assegnati 4' di recupero

89' - Bella uscita di Brancolini che respinge il tiro a tu per tu di Gnonto

88' - Conclusione in diagonale di Kukovec ma la palla viene parata agilmente

82' - Cambio viola: esce Beloko ed entra Mignani

80' - SORPASSO INTER. Gol di Mulattieri: da calcio d'angolo, la palla arriva al numero 9 che da solo mette dentro

69' - Soffre ora la Fiorentina con l'Inter che non accenna a smettere di attaccare

66' - PARI DELL'INTER. Azione dalla destra dei nerazzurri con la palla che arriva a Persin che di prima intenzione fa 1-1

64' - Altra chance dell'Inter con Mulattieri che imbeccato dalla destra mette alto sopra la traversa

63' - Altri due cambi viola: dentro Kukovec e Lovisa, fuori Nicco Pierozzi e Spalluto

60' - Azione sulla sinistra della Fiorentina con Simonti che serve Spalluto che va al tiro centrale senza impensierire il portiere dell'Inter

54' - Primo cambio viola: dentro Edo Pierozzi, fuori Ponsi

52' - Attimi di sofferenza adesso per la Fiorentina che deve subire il ritorno dell'Inter: intanto per i nerazzurri dentro Attys al posto di Squizzato

48' - Annullato il pari dell'Inter per fuorigioco

46' - Via alla ripresa: dentro Milani al posto di Koffi

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina con ampio merito avanti sull'Inter per 1-0!

45' - Grande parata di Pozzer sulla punizione viola! Assegnato intanto 1' di recupero

44' - Fallo fuori area del portiere dell'Inter su Nicco Pierozzi: giallo per l'estremo difensore e punizione viola

43' - Punizione dal limite dell'area per la Fiorentina guadagnata da Spalluto: nulla di fatto, con Bianco che manda alto

40' - Momento favorevole all'Inter che preme ma senza trovare grossi sbocchi

35' - Simulazione clamorosa di Gnonto in area viola: l'arbitro non abbocca e lo ammonisce

30' - Altra chance per i viola! Cross dalla destra su angolo, va alla conclusione sul lato opposto Pierozzi ma Pozzer mette in angolo

29' - Primo cambio Inter: fuori Gianelli e dentro Gnonto

24' - Giallo per Vezzoni che ha steso Ponsi lanciato in contropiede

13' - Intanto al Bozzi è arrivato anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Con lui il figlio Joseph

10' - GOOOOOL!!! GOOOOL!!! KOFFI! Fiorentina in vantaggio 1-0! Splendida azione sulla destra di Bianco che vince un contrasto, mette in mezzo per Spalluto che serve Koffi che con un diagonale fa secco Pozzer e fa 1-0!

5' - Che cosa si è mangiato Spalluto! Azione di Koffi che serve Bianco che vede solo in area piccola Spalluto che a portiere battuto spara altissimo sopra la traversa

3' - Subito viola pericolosi: cross dalla destra, colpo di testa di Koffi e palla parata a terra da Pozzer

1' - Inizia la partita! Fiorentina in maglia viola e pantaloncini neri, Inter con un'improbabile maglia celeste e pantaloni bianchi

Diciassettesima giornata del campionato Primavera, con la Fiorentina di Emiliano Bigica che oggi affronta al Bozzi l'Inter di Armando Madonna. I viola sono in un buon momento, visti i due successi ottenuti in settimana contro il Bologna (in campionato) e il Milan (in Coppa Italia) e oggi vogliono proseguire nella loro striscia vincente contro una formazione, quella nerazzurra, che non vince dal 12 gennaio. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA: Brancolini; Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti; Fruk, Bianco, Beloko; N. Pierozzi, Spalluto, Koffi. All. Bigica.

INTER: Pozzer; Moretti, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Squizzato, Schirò, Vezzoni; Mulattieri, Fonseca. All. Madonna.

Arbitro: De Santis di Lecce.