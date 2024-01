PRIMAVERA, Vince con un gol al 91': Atalanta ko 2-1

FirenzeViola.it

Impresa della Fiorentina Primavera che riesce a strappare tre punti fuori casa contro l'Atalanta grazie ad un gol di Rubino al 91'. La Dea aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con una rete di Vlahovic al 21', poi nella seconda frazione cambia tutto: prima Baroncelli al 55', poi Rubino allo scadere danno i tre punti alla formazione di Galloppa che risale un po' in una classifica che resta comunque complicata. Staccato in ogni caso il Monza, ora la Fiorentina Primavera è terzultima nel campionato Primavera 1.