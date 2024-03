PRIMAVERA, Rubino illude i viola poi il Lecce fa 1-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama finisce 1-1 la sfida tra Lecce e Fiorentina. Succede tutto nel primo tempo, al 3' Rubino porta in vantaggio i viola ribattendo in rete il tiro di Fortini respinto da Borbei, mentre al 29' è Burnete di testa su cross di Ylmaz a riportare il match in parità. Nella ripresa il Lecce è stato più pericoloso dei viola ma alla fine la gara rimane sull'1-1. Un punto che permette ai viola di muovere la classifica rispetto alla zona play-out, ma che, insieme alla sconfitta contro la Roma, rallenta la corsa dei ragazzi di Galloppa verso i play-off. Gigliati che, aspettando le altre gare del weekend, salgono a quota 33 in classifica alla pari del Cagliari, distanti sette punti dall'ultimo posto per gli spareggi occupato dal Torino. Il Lecce invece non riesce ad allontanarsi dalla zona play-out.

Attendendo il risultato della Sampdoria, di scena alle 15:00 contro il Verona, i giallorossi hanno un vantaggio di tre punti sulla zona calda della classifica. Dopo la pausa i baby viola saranno impegnati sabato 30 marzo al Viola Park contro l'Atalanta.