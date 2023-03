PRIMAVERA, Lunedì alle 16 a Verona: ecco gli arbitri

Tornerà in campo lunedì alle ore 16 la Fiorentina Primavera. La squadra di Alberto Aquilani, quarta in classifica a pari merito con il Frosinone e reduce dall'1-1 interno contro il Sassuolo dell'ex Bigica, sarà ospitata dall'Hellas Verona. I viola sono attualmente a quota 39 punti mente i gialloblù - che nelle ultime tre gare hanno ottenuto due ko e un pari - sono al 14° posto, ad appena quattro lunghezze dalla zona playout. Designata, nel frattempo, la squadra arbitrale del match, che sarà visibile in chiaro su Sportitalia (canale 60). A dirigere la sfida sarà il signor Maggio della sezione di Lodi, coadiuvato da Pistarelli di Fermo e Singh di Macerata.