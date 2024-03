PRIMAVERA, le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi alle 11:00 i ragazzi di Galloppa affrontano, in un match valido per 26' giornata del campionato primavera, il Lecce di Coppitelli. Una sfida importante per i viola per allontanare ancora di più la zona calda della classifica. Con una vittoria infatti i viola a 35 punti distanziando di 10 lunghezze la zona play-out, anche se la Sampdoria deve giocare nel weekend contro il Verona. I gigliati contro i giallorossi andranno alla ricerca di una vittoria per ripartire dopo il ko di settimana scorsa contro la Roma. Una sconfitta contro la formazione capitolina che ha interrotto una striscia di 10 risultati utili consecutivi per i ragazzi di Galloppa. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

LECCE (4-2-3-1): Borbei; Russo, Esposito, Pacia, Addo; Yilmaz, Samek; Winkelmann, McJannet, Daka; Burnete. Allenatore: Coppitelli.

FIORENTINA (3-4-1-2): Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Sadotti; Fortini, Ievoli, Harder, Scuderi; Rubino; Sene, Caprini. Allenatore: Galloppa.