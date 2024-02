PRIMAVERA, Lazio-Fiorentina finisce 2-2

FirenzeViola.it

Finisce 2-2 la sfida del Mirko Fersini di Formello tra Lazio e Fiorentina. Viola che sono passati in vantaggio nei primi minuti con le reti prima di Sene, che batte il portiere biancoceleste con un pallonetto, e poi di Vitolo con un tocco facile in area di rigore. Lazio che accorcia le distanze al 33' con Sardo. Dopo una prima frazione chiusa sul 1-2 i capitolini riescono a trovare il definitivo pareggio al 77' grazie al gol ancora di Sardo. I ragazzi di Galloppa allungano ad otto la loro striscia positiva di risultati e salgono a quota 26 punti in classifica.