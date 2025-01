PRIMAVERA, La Fiorentina vince a Bologna e vola in testa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Primavera vince 3-1 sul campo del Bologna e in attesa della Roma impegnata nel derby romano vola in testa alla classifica a 44 punti (+1 non solo sui giallorossi ma anche su Sassuolo e Inter). A decidere la gara è il gol di Baroncelli all'81', dopo l'1-1 del primo tempo firmato da Caprini al 24' e Ravaglioli al 42'. Con il Bologna in dieci dal 69' per l'espulsione di Labedzki, dopo il vantaggio del difensore viola è Rubino nel reccupero a smorzare ogni velleità di rimonta del Bologna, segnando il 3-1 definitivo.