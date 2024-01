PRIMAVERA, In semifinale di C.Italia ci sarà la Roma

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sarà un remake della finale della scorsa edizione la semifinale di Coppa Italia a livello Primavera che andrà in scena - in doppio confronto - nelle prossime settimane: la Fiorentina, che nei giorni scorsi ha battuto per 4-2 il Milan, affronterà infatti la Roma dell'ex tecnico Federico Guidi, che ieri al Tre Fontane ha battuto per 3-2 il Sassuolo di un altro ex come Bigica e ha strappato al pari dei viola il pass per il penultimo atto del torneo giovanile.

La gara di andata di disputerà al Viola Park il 31 gennaio mentre il match di ritorno nella Capitale andrà in scena il 21 febbraio. La finale - con sede ancora da individuare - andrà invece in scena il 4 aprile.