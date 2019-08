PRIMAVERA, Il calendario: subito Bologna. Juve...

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario del campionato Primavera 1 TIM per la stagione 2019/20. La Fiorentina di Emiliano Bigica debutterà in casa il prossimo 14 settembre contro il Bologna nel derby dell’Appennino. Poi tre gare impegnative contro Inter in trasferta (21 settembre), Roma in casa (28 settembre) e Torino in trasferta (5 ottobre).

A seguire ci saranno Chievo Verona e Pescara (entrambe in casa), Napoli (trasferta), quindi Genoa (casa) e il derby dell’Arno con l’Empoli in trasferta (23 novembre). Big match con l’Atalanta il 30 novembre in casa, poi Sassuolo fuori, Cagliari al “Bozzi”, Lazio in trasferta, di nuovo in casa con la Sampdoria e ultima giornata di andata in trasferta sul campo della Juventus (18 gennaio 2020).

Ecco, nel dettaglio, il calendario della Fiorentina Primavera: