PRIMAVERA, Grande rimonta viola: 3-1 all'Inter

La Fiorentina Primavera torna al successo e archivia il pesante ko contro la Juventus: i viola, a quattro giorni dal 4-0 subito dai bianconeri, rialzano la testa nel match infrasettimanale contro l'Inter. Lo fanno imponendosi per 3-1, un risultato arrivato in rimonta in un pomeriggio scoppiettante per la squadra di Alberto Aquilani.

I viola, andati sotto al 18' a causa del gol di Carboni, pareggiano dopo pochi minuti con un contropiede strepitoso nato da un calcio d'angolo per i nerazzurri e finalizzato da Egharevba, per poi passare in vantaggio a inizio ripresa grazie ad un destro fantastico di David; il tris arriva ad un quarto d'ora dal 90', quando Neri sfrutta un erroraccio del portiere dell'Inter e gli scippa palla segnando la rete che chiude la gara. Nel finale l'Inter paga il nervosismo e finisce in dieci per un brutto fallo di Peschetola su David, intervento punito col rosso diretto. Al triplice fischio tanta soddisfazione sulla panchina viola, che archivia il brutto sabato pomeriggio contro la Juve e scavalca l'Inter in classifica portandosi a quota 30.