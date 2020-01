PRIMAVERA, Girone flop: ad oggi i viola ai playout

È una prima parte di campionato tutta da dimenticare quella che la Fiorentina Primavera ha mandato in archivio ieri pomeriggio, con la sconfitta per 2-1 sul campo della Juventus: in virtù del successo del Sassuolo oggi contro il Bologna (vittoria dei baby neroverdi sui rossoblù per 2-0), la squadra di Bigica ha chiuso il suo girone d’andata con 15 punti, al quartultimo posto, scendendo così in piena zona playout: mai in stagione i viola erano stati così in basso, nonostante un digiuno di vittorie durato da settembre fino a metà dicembre che aveva sempre tenuto i gigliati a galleggio nel centro classifica. Con solo tre vittorie, sei pareggi ed altrettante sconfitte Simonti e compagni sono dunque adesso a rischio retrocessione in Primavera 2, anche se i viola hanno ancora davanti a sé tutto un girone di ritorno per riscattarsi e per centrare una salvezza che non sembra impossibile.

Occhio però a giocare col fuoco visto che il nuovo format del campionato Primavera in tempi recenti ha già mietuto due big del nostro campionato: due anni fa a retrocedere è stata la Lazio mentre nello scorso campionato è stato il turno del Milan. Una svolta dunque (magari anche sul mercato) si rende necessaria per evitare di compromettere in modo ulteriore una stagione che fino ad oggi (ko in Supercoppa compreso) ha regalato poche, pochissime gioie.