PRIMAVERA, Fiorentina-Monza finisce 2-2

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Finisce 2-2 al Viola Park la sfida, valida per la sedicesima giornata di campionato, tra Fiorentina e Monza. I ragazzi di Galloppa iniziano così con un pareggio il 2024. Viola che per ben due volte, dopo essersi portati in vantaggio, si sono fatti recuperare dai brianzoli. Per la Fiorentina a segno Harder nel primo tempo e Rubino all'inizio della seconda frazione di gioco. Tra i biancorossi invece si sono iscritti al tabellino dei marcatori Fernandes e Antunovic. Fiorentina e Monza che raggiungono entrambe a quota 14 punti Lecce e Bologna in classifica. I rossoblù saranno impegnati domani contro l'Empoli.