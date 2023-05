PRIMAVERA, Fiore-Lecce 2-0: la Viola torna al 3° posto

Fonte: dallo stadio Torrini di Sesto Fiorentino (FI) - Andrea Giannattasio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

50' - Finisce qui la partita! La Fiorentina torna la successo superando 2-0 la capolista Lecce e torna al 3° posto in classifica. I playoff ora sono ad un passo

45' - Assegnati 5' di recupero!

35' - Altra punizione dal limite per il Lecce assegnata generosamente dall'arbitro: bella parata di Tognetti su Berisha

33' - Intanto sulla panchina viola si scaldano gli animi: espulso il vice di Aquilani Agnelli per proteste

30' - Punizione dal limite per il Lecce: confusione in area viola ma alla fine i padroni di casa liberano tutto

28' - Altro cambio per i viola: dentro Sene al posto di Toci

25' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! AMATUCCI! 2-0! Direttamente su punizione, da una zolla impossibile... ma il numero 8 con una splendida parabola fa il 2-0!

12' - Il Lecce ci crede e ha preso coraggio: contropiede con Burnete che fa secco Comuzzo e pizzica la traversa

9' - Aquilani corre subito ai ripari: fuori Capasso e dentro Comuzzo

8' - Decisione folle dell'arbitro che per un banale fallo di gioco estrae il secondo giallo all'indirizzo di Krastev: Fiorentina ridotta in 10 uomini ora...

5' - Giallo per Krastev per fallo vicino al limite dell'area salentina

1' - Inizia la ripresa: nessun cambio nelle due squadre

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: 1-0 per la Fiorentina sul Lecce al termine dei primi 45' al Torrini

45' - Assegnato 1' di recupero

42' - Fase favorevole al Lecce ora: calcio d'angolo per i salentini: salta bene Tognetti che fa sua la sfera

38' - Giallo a Presta per un fallo a centrocampo: è la prima ammonizione di tutta la partita

35' - Fiorentina a un passo dal 2-0: azione dalla destra con Capasso che mette al centro, Berti sfiora la sfera di testa non permettendo ad altri viola di deviare in modo decisivo la sfera, con la difesa del Lecce messa malissimo.

30' - Viola non paghi dell'1-0: la pressione resta costante alla ricerca del raddoppio

27' - GOOOOOOL! CAPASSO! Dal dischetto l'esterno di Scampia è bravissimo a spiazzare Borbei! 1-0 per la Fiorentina al Torrini

26' - Rigore per la Fiorentina! Fallo in area su Krastev, l'arbitro indica sicuro il dischetto!

25' - Super parata di Borbei che evita il vantaggio viola: su corner, la palla arriva a Krastev che salta più in alto di tutti, Borbei salta e manda in corner

24' - Gara adesso in sostanziale equilibrio dopo le iniziali folate dei viola. Serie di corner conquistati dai viola

21' - Contropiede della Fiorentina con Capasso che serve Kayode: scelta sbagliata del terzino che vanifica l'azione. Era un 3 vs 4

15' - Prima risposta del Lecce che va al tiro dalla distanza con Burnete: palla non di molto sul fondo

14' - Azione insistita sulla destra che porta al tiro angolato Capasso: palla alta sopra la traversa

11' - Ancora Fiorentina in pressione con una serie di batti e ribatti in area leccese ma poi i giallorossi liberano

4' - Fiorentina partita meglio dei salentini, con una bella percussione guidata da Kayode ma fermata per offside

1' - Inizia la partita! Fiorentina in maglia viola e pantaloncini bianchi, Lecce con casacca bianca e calzoncini blu.

Archiviata le recenti sconfitte contro Torino e Roma - sfide importanti in ottica playoff - la Fiorentina Primavera è pronta a tornare in campo in campionato dove oggi - alle ore 13 presso lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino - affronterà la capolista Lecce in una sfida ancora una volta dal sapore d'alta classifica. I viola, orfani dello squalificato Martinelli (che sarà fuori fino a metà maggio per decisioni del giudice sportivo) e dell'infortunato Distefano, recuperano per la gara di oggi Toci in attacco e vogliono difendere il quarto posto. Il Lecce, che non vince da quasi un mese, è in testa a quota 60 punti, a +9 sui viola.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Tognetti; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Toci, Presta. All. Aquilani.

A disposizione: Leonardelli, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Sene, Vitolo, Favasuli, Caprini, Vigiani, Padilla, Nardi, Ievoli, Rubino, Comuzzo.

LECCE: Borbei; Pascalau, Lemmens, Hasic, Dorgu; Samek, Vulturar, McJannet; Berisha; Burnete, Corfitzen. All. Coppitelli.

A disposizione: Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Bruhn, Munoz, Bruns, Gueddar, Daka, Borgo, Hegland, Kljun.

Arbitro: Nicolini di Brescia.