PRIMAVERA, Domani il Napoli, il 25 la Supercoppa

Tornerà in campo domani pomeriggio alle ore 16 la Fiorentina Primavera, attesa dalla 15a giornata di campionato: l’avversario del giorno presso lo stadio “Torrini” di Sesto sarà il Napoli, squadra che non perde da tre turni e che nell’ultima giornata ha battuto la Juventus. I viola di Alberto Aquilani, reduci dal ko per 1-0 di Lecce ma ancora in zona playoff, sono all’ultimo turno prima della sfida di mercoledì 25 in Supercoppa italiana contro l’Inter (a Monza) e devono provare a dare un segnale forte al campionato dopo lo scivolone in Salento. A dirigere l’incontro - che sarà trasmesso da Sportitalia - sarà il signor Taricone della sezione di Perugia.