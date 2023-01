PRIMAVERA, Domani alle 13 in campo con il Lecce

Tornerà in campo domani alle 13 la Fiorentina Primavera, reduce dal successo per 4-1 in Coppa Italia contro l'Ascoli di tre giorni fa. I baby di Aquilani saranno impegnati sul campo del Lecce e la sfida - in diretta su Sportitalia - sarà diretta dal signor Mirabella della sezione di Napoli. La Fiorentina, attualmente quarta in classifica con 23 punti dopo il successo di una settimana fa sulla Roma, vuole rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff mentre i salentini sono noni in classifica a quota 18 e nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 sul difficile campo della Juventus. Un test, dunque, tuttaltro che facile per Toci e compagni.