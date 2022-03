PRIMAVERA, Che poker: viola ok 4-1 e ora secondi

Successo straripante della Fiorentina Primavera che nel turno valido per la 6a giornata del girone di ritorno ha superato il Pescara in trasferta per 4-1, grazie ai gol di Toci al 9', Distefano al 38', Corradini al 57' (quest'ultimo davvero splendido direttamente su punizione, con il capitano viola che si è fatto così perdonare il calcio di rigore fallito all'8', che in ogni caso ha propiziato poi la rete del vantaggio dei toscani) e di Capasso all'88'. Inutile il gol di Meich al 79'. Con questo successo la Fiorentina sale per la prima volta in stagione in solitaria al secondo posto in classifica, a quota 40 punti (anche se il Cagliari, terzo a 39, ha una gara da recuperare). Pescara sempre più ultimo in classifica con soli 8 punti in 22 partite: la retrocessione è ad un passo.