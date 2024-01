PRIMAVERA, C'è Fiorentina - Frosinone: gli undici iniziali

Sta per avere inizio la seconda giornata del girone di ritorno per la Fiorentina Primavera: i ragazzi di mister Galloppa, reduci da un roboante 3-0 sull'Empoli in trasferta nell'ultimo turno di campionato, affronteranno al Viola Park il Frosinone fanalino di coda alle ore 15:00, in quello che sarà un vero e proprio match point per i toscani per mettersi definitivamente alle spalle il rischio di lottare fino al termine della stagione per la salvezza. Questi gli undici scelti dai due tecnici:

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Kouadio, Baroncelli, Romani; Fortini, Harder, Vitolo, Gudelevicius, Scuderi; Sene, Padilla. A disp.: Leonardelli, Denes, Spaggiari, Sadotti, Rubino, Maggini, Braschi, Mignani, Ievoli, Cuomo, Puzzoli. All: Daniele Galloppa

FROSINONE (3-5-2): Palmisani; Kamensek, Ioannou, Zaknic; Bouabre, Boccia, Molignano, Cichella, Romano; Luna, Selvini. A disp.: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Milazzo, Mezsargs, Cichero, Shkambaj, Ferizaj, Cesari, Amerighi, Antoci. All: Angelo Gregucci.