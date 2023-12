PRIMAVERA, Altra sconfitta dei viola: 0-1 col Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ancora una sconfitta per la Fiorentina Primavera. Al Viola Park l'under 19 viola cade contro il Sassuolo per 0-1. A decidere l'incontro è una rete di Russo dopo pochi minuti di gioco, con i padroni di casa che non riescono a trovare la rete del pareggio e con mister Galloppa espulso nella parte finale di partita.

Fiorentina che rimane nei bassifondi della classifica, al terzultimo posto con 7 punti, mentre i neroverdi continuano la loro rincorsa alla vetta della classifica con altri tre punti messi da parte.