PRIMAVERA, 3-2 di Caprini all'ultimo tuffo a Cesena

La Fiorentina vince all'ultimo tuffo per 3-2 all'esordio in campionato Primavera, in casa del Cesena. Succede quasi tutto nel primo tempo: il gol di Braschi al 17' illude la Fiorentina che alla mezzora, nel giro di pochi minuti, viene però prima raggiunta e poi superata dal Cesena. Al 29' segna infatti Perini e al 35' Coveri ribalta la partita. Ma al 44' Presta ristabilisce la parità. Dopo un primo tempo ricco di colpi di scena però nella ripresa non succede più nulla se non lo splendido gol vittoria nel recupero di Caprini. Da segnalare l'uscita di Harder per un problema all'inguine.