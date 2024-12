PRIMAVERA, 3-1 al Bologna e 2° posto consolidato

FirenzeViola.it

Sotto gli occhi di una platea illustre, allo stadio “Curva Fiesole” del Viola Park, erano presenti due spettatori d’eccezione: Joey Saputo, presidente del Bologna, e Raffaele Palladino. La Fiorentina Primavera conquista tre punti d’oro contro il Bologna, battuto per 3-1.

Una doppietta improvvisa di Tarantino, con gol in rapida successione al 40’ e al 43’, consente ai viola di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, il Bologna attacca senza però trovare varchi, fino a un calcio d’angolo in cui, nella mischia, Mazzetti ha la meglio e dimezza lo svantaggio. A chiudere però ogni discorso ci pensa Braschi, che da subentrato sigla il definitivo 3-1 al 76’.

I viola consolidano così il secondo posto in classifica, a -1 dalla vetta occupata dal Sassuolo.