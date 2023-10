PRESTITI, Prima per Lucchesi a Terni. Gli altri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Grande vittoria della Reggiana di Bianco, in campo per tutti e novanta i minuti dopo che nella scorsa non era stato nemmeno convocato per problemi fisici nella vittoria a domicilio della Reggiana sul campo della Feralpisalò per 0-3. Tutti in campo anche i baby viola in prestito a Terni: Favasuli (tra i migliori dei suoi) e Lucchesi (alla prima con la maglia dei rossoverdi) schierati da Mister Lucarelli dal primo minuto, mentre Distefano è entrato al 73’ proprio al posto di Lucchesi. Ciò nonostante è arrivata la sconfitta per 2-1 sul campo del Modena che lascia la Ternana al penultimo posto del campionato cadetto. Novanta minuti in panchina, invece, per Krastev e Agostinelli.

Non un grande weekend in serie C, dove a scendere in campo è il soloentrato al 60’ nella vittoria del suo Cesena contro la Carrarese per 2-1. Per il resto, nessuno dei baby viola ha preso parte alla giornata, in attesa del solo, che non ha potuto giocare in quanto Sestri Levante Rimini è stata rimandata per maltempo.Finisce malissimo il primo derby di Manchester giocato da, tra i peggiori in campo e sostituito al termine del primo tempo. Grazie ad uno scatenato Haaland - autore di una doppietta e dell’’assist per il 3-0 di Foden - il City strapazza uno United che, senza un provvidenziale Onana, avrebbe potuto subire un passivo ancor più netto. Non vanno meglio le cose a, entrambi sconfitti per 3-1, il primo in casa del Cluj, il secondo contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo (pur propiziando l’assist per il gol della bandiera di Al-Shuwaish).