PRESTITI, Incroci di mercato, crescita di Dalle Mura

Primo appuntamento dell'anno con la rubrica di FirenzeViola sui prestiti viola: andiamo ad analizzare il momento dei calciatori di proprietà della Fiorentina impegnati in questa stagione ad altre latitudini.

SERIE A E B- L'unico "viola" a spasso per la A è di fatto meno di una comparsa: in sei mesi al Monza, squadra contro cui nel maggio scorso aveva trovato il primo gol tra i professionisti quando militava nel Perugia, Gabriele Ferrarini non è mai stato impiegato, né da Stroppa né da Palladino, che in queste prime tre gare del 2023 non l'ha neanche convocato, aprendo ad una possibile partenza. Scendendo di categoria, situazione simile per Vittorio Agostinelli: il trequartista classe 2002 è un esubero della Reggina e nei prossimi giorni potrebbe trovare un accordo con una squadra di Lega Pro (Pescara su tutte). Sempre a Reggio Calabria, nell'oasi di tanti ex Primavera, un po' più di spazio l'ha avuto Gabriele Gori: spesso utilizzato a partita in corso, l'attaccante classe '99 ha collezionato per ora 2 reti in 517 minuti in campo, gli ultimi dei quali disputati contro la SPAL nel match perso sabato scorso. I minuti finali della gara del Granillo hanno proposto un duello in salsa viola: al centro della difesa della SPAL infatti altra gara solida di Christian Dalle Mura: nonostante l'ammonizione rimediata a metà primo tempo, il difensore classe 2002 ha disputato una gara attenta che testimonia la sua continua crescita all'interno del progetto di Daniele De Rossi, come testimoniano le sue 9 titolarità nelle 12 gare dirette dall'ex centrocampista della Roma. Nella Reggina 'nuova cantera viola' brilla invece Niccolò Pierozzi, assente contro la SPAL per squalifica ma finora uno dei migliori esterni in cadetteria: il ventunenne è infatti stato inserito dalla Lega Serie B nella top undici dei giocatori nati dal 2000 in poi, titolare nel ruolo di terzino destro, dove Filippo Inzaghi ne ha fatto un perno insostituibile per i calabresi attualmente secondi in classifica.

Fortuna decisamente minore per l'esperienza del gemello, Edoardo Pierozzi, al Palermo: l'avventura dell'esterno classe 2001 in Sicilia è infatti durata appena sei mesi: solo 26 minuti in campo, nessuna presenza da fine agosto ad oggi per Edo Pierozzi, che ha di recente cambiato aria trasferendosi al Como.

LEGA PRO- Ha lasciato la colonia viola della Reggina Eduard Dutu: anche per il difensore rumeno l'esperienza in Serie B è stata solo una comparsata con zero minuti in campionato e la conseguente decisione di scendere di categoria, firmando per il Gubbio. Con i rossoblù ha già racimolato due titolarità nelle sconfitte contro Fermana ed Alessandria. Cambia casacca anche Destiny Egharevba, che è passato al Fiorenzuola dopo una prima parte di stagione da 14 presenze alla Vis Pesaro. A Firenzuola Egharevba troverà Mattia Fiorini, titolare nella mediana della squadra rossonera ed in campo per 82' minuti anche nella sconfitta casalinga contro l'Ancona. Nuova ripartenza anche per Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 in ombra in Serie B alla Ternana: per lui, dopo l'ottima annata scorsa col Gubbio, un altro salto in Lega Pro, al Novara, dove troverà un ex viola in panchina come Marco Marchionni.

ESTERO- A Cipro continua a luccicare la stella di Aleksandr Kokorin: l'aria dell'isola greca ed un campionato che non è certamente tra i più competitivi d'Europa hanno rigenerato Sasha, autore di 5 gol e 3 assist (l'ultimo da subentrato nella sconfitta per 4-3 contro l'AEK Larnaca) con la maglia dell'Aris Limassol; il mondo per l'attaccante russo si è ribaltato in positivo e adesso a Cipro è scoppiata la Koko-mania. Periodo di riposo invece per un altro attaccante viola in prestito ad est: Louis Munteanu, approdato in estate al Farul Costanta (prima serie rumena) è ai box da fine ottobre per un infortunio patito dopo un super inizio di stagione da 3 gol e 4 assist in 638 minuti giocati. Chiudiamo con Jacob Rasmussen, l'eterno prestito viola attualmente al Feyenoord: per il centrale classe '97 in questa stagione 9 presenze (tutte in Eredivisiee) ed un ruolo da comprimario nella formazione biancorossa.