PRESTITI, È un vero show della cantera viola a Terni

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Una grande vittoria, la seconda consecutiva dopo altrettanti pareggi, regala alla Ternana il momentaneo diciassettesimo posto e la tira un può fuori dalla zona calda di classifica. Le vittoria del match, con i rossoversi che si sono imposti per 2-1 in casa contro la Feralpisalò, porta la doppia dei prestiti viola Filippo Distefano e Lorenzo Lucchesi, che da quando in panchina siede Roberto Breda stanno trovando sempre più continuità. Buono anche l'ingresso di Favasuli, che ha giocato un'ultima mezzora di sostanza e amministrazione. Molto propositiva anche la gara di Alessandro Bianco, tra i giocatori con più voglia per la Reggiana di Nesta che è impattata sull'1-1 davanti al proprio pubblico contro il Brescia.

SERIE C

In Serie C è il solo Edoardo Pierozzi ad essere sceso in campo nell'ultimo turno. Non un buon secondo tempo giocato dal terzino di proprietà della Fiorentina nella vittoria del suo Cesena in casa della Recanatese. Un suo disimpegno di testa poteva compromettere una partita che i bianconeri avevano già messo in ghiacciaia dopo 10 minuti.

ESTERO

Dopo la grande prestazione nella vittoria di mercoledì scorso in casa contro il Chelsea, il Manchester United di Amrabat cade clamorosamente ad Old Trafford, sconfitto per 3-0 dal Bournemouth. Il marocchino, rimasto in campo per tutti e novanta i minuti, è stato votato come uno dei peggiori in campo. Vanno molto meglio le cose in Romania, dove Louis Munteanu è nuovamente andato in gol dopo quello della scorsa settimana, mettendosi alle spalle il digiuno durato circa quattro mesi e permettendo al suo Farul Costanza di imporsi per 3-1 sul Petrolul e far suo lo scontro diretto per il sesto posto che vale play-off scudetto. Uno scialbo primo tempo, in cui colleziona soltanto un ammonizione, per Kokorin sconfitto a domicilio sul campo dell'AEK Larnaca di Tomovic per 2-1.