PRESTITI, Distefano in gol contro Bianco. Gli altri...

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

C'è stata tanta Fiorentina in campo nel match tra Ternana e Reggiana, vinto dai padroni di casa per 3-0. Alessandro Bianco ancora titolarissimo nella sua Reggiana, con mister Nesta che ancora non ha mai rinunciato al regista torinese. Per lui sessanta minuti seppur non brillantissimi. A mettere il sigillo finale al 92' ci ha pensato, invece, Filippo Distefano, al secondo gol con la maglia rossoverde ed entrato in campo tre minuti prima.

Trenta minuti invece concessi da Cristiano Lucarelli a Costantino Favasuli, mentre non è sceso in campo Lorenzo Lucchesi. Zero minuti anche per Dimo Krastev, con il suo Catanzaro che si è imposto al Ferraris contro la Sampdoria, e per Vittorio Agostinelli, sconfitto al Tombolato di Cittadella. Resta alle prese con un infortunio, infine, il terzino destro della Feralpisalò Gabriele Ferrarini.

SERIE C

Minutaggio ben superiore per quanto riguarda, invece, i Viola in prestito in serie C. Nel derby romagnolo tra Cesena e Rimini uno dei protagonisti di giornata c'è sicuramente Edoardo Pierozzi, fratello di Niccolò, rimasto sul terreno di gioco del Dino Manuzzi per tutti i 90 minuti e fornendo l'assist per il gol di Cristian Shpendi, che ha portato il risultato sul momentaneo 4-1, in una partita terminata 5-2 per i bianconeri.

Va un po' meno bene ad Eljon Toci, ancora a secco di gol nonostante gli oltre sessanta minuti giocati e con il suo Sestri Levante che, perdendo a Perugia per 1-0, precipita al penultimo posto del girone B. Sessanta minuti anche per Eduard Dutu, nella vittoria del suo Ancona sul campo dell'Olbia. Chi invece ha giocato tutta la partita è stato Davide Gentile, schierato terzino destro nella pesante sconfitta per 4-1 della Fiorenzuola a Vercelli. Non sono invece scesi in campo Destiny Egharevba, Bruno Prati e Mattia Fiorini.

ESTERO

Ha fatto il suo debutto dal primo minuto in Premier League Sofyan Amrabat, per l'occasione schierato in campo da Ten Hag terzino sinistro. Continua però il momento no del Manchester United, sconfitto ad Old Trafford dal Crystal Palace e attualmente decimo in classifica. Prova opaca anche per Louis Munteanu, uscito nella ripresa nonostante la vittoria del Farul Constanta contro il Sespi. Buon pareggio a reti bianche invece per l'Al-Fayha di Abdelhamid Sabiri, in campo per tutti i novanta minuti contro l'Al-Ittihad di Kantè e Fabinho. Infine, continua ad essere a secco di gol l'esperienza di Kokorin-bis all'Aris Limassol, sconfitto per 1-0 nel derby contro l'Apol.