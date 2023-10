PRESTITI, Bianco MVP di settembre, gli altri...

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Il vero protagonista di giornata è stato, manco a dirlo, Alessandro Bianco, ancora titolare con la sua Reggiana - che ha pareggiato tra le mura casalinghe per 1-1 contro il Bari - e autore di un inizio di campionato così spumeggiante che gli ha portato in dote, nel giro di ventiquattr'ore, il premio di giocatore del mese della squadra granata e la prima chiamata con gli azzurrini di mister Nunziata.

Non un weekend da incorniciare, invece, per la colonia viola a Terni: poco più di un'ora in chiaro scuro per Distefano, venti minuti finali per Favasuli, panchina invece per Lucchesi. Non convocati, infine, Dimo Krastev e Vittorio Agostinelli (per scelta tecnica di Catanzaro e Lecco) e Gabriele Ferrarini (alle prese con un infortunio).

SERIE C

Sesta vittoria consecutiva per il Cesena di Edoardo Pierozzi, corsaro ad Arezzo per 2-0, con il terzino destro che però non ha potuto festeggiare per via di una botta al ginocchio che gli ha fatto lasciare il campo al ventesimo minuto.

Non si riuscito a sbloccare neanche stavolta Eljon Toci, nonostante tutto il secondo tempo concessogli da mister Barillari per provare a sbloccare l'equilibrio tra il suo Sestri Levante e la Juventus Next Gen.

Sessanta minuti sufficienti quelli giocati da Eduard Dutu nel derby tra il suo Ancona e il Vis Pesaro, terminato con un rocambolesco 3-3.

Davide Gentile è uno dei pochi a salvarsi dal profondo rosso della Fiorenzuola, sconfitta in casa per 0-2 dalla Pergolettese e scesa al 17° posto in classifica. Per il terzino classe 2003 una prova propositiva che stava per essere impreziosita da un gol, sventato però dal portiere avversario. Non sono invece scesi in campo Destiny Egharevba, Bruno Prati e Mattia Fiorini.

ESTERO

Beffa clamorosa per Sofyan Amrabat nella vittoria dello United contro il Brentford, che si è consumata in pieno recupero. Il centrocampista marocchino, in campo per ottantasette minuti, ha infatti lasciato il posto a Scott McTominay che in meno di dieci minuti ha siglato prima il gol del pareggio (al 93esimo) e poi la rete decisiva (al 97esimo) che ha evitato ai Red Devils l'ennesima sconfitta stagionale.

Vittoria e momentaneo quinto posto in classifica (con una partita in meno) per il Farul Costanza di Louis Munteanu, impiegato per tutti i novanta minuti. Novanta minuti anche per Sabiri, con il suo Al-Fayha che ha pareggiato per 1-1 sul campo dell'Al-Wahda. Infine, quaranta cinque minuti che hanno lasciato più ombre che luci, nonostante la vittoria, per Kokorin.