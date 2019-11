PRESTITI, Ancora in gol Gori. Pinto e Lafont...

Tante panchine ma anche qualche gioia per i prestiti della Fiorentina questo weekend. Discreta partita di Biraghi nella vittoria dell'Inter contro il Bologna, arriva l'esordio assoluto con la Salernitana per Pinto e segna ancora Gori nel suo Arezzo.

SAPONARA: Brutta sconfitta del Genoa che perde in casa per 3-1 contro l'Udinese. L'ex Empoli, rimasto in campo fino al 52', ttimo avvio di partita con due cross molto interessanti per Kouame. Cala, come il resto della squadra, nella seconda parte del primo tempo.

BIRAGHI: La sua Inter batte in rimonta il Bologna, per 2-1, grazie alla doppietta dell'attaccante belga ex Manchester United Romelu Lukaku. Il terzino di proprietà della Fiorentina è rimasto in campo fino al 74' per poi essere sostituito da Candreva. Sulla sua fascia il Bologna non affonda più di tanto, qualche cross interessante lo mette.

SERIE B: La Salernitana di Pierluigi Pinto ha battuto per 2-1 la Virtus Entella. Debutto convincente per il prodotto del vivaio della Fiorentina, che sfodera una prestazione di grande personalità. Nel primo tempo anticipa provvidenzialmente Eramo a pochi passi dalla linea. Panchina, invece, per Mattia Trovato nel Cosenza.

LEGA PRO: Novanta minuti in campo per Erald Lakti nella vittoria del Gubbio per 1-0 contro il Modena. Tutta la gara in panchina per Marco Meli. Non benissimo Simone Ghidotti che ha subito due gol nella sconfitta della Pergolettese contro il Monza. Importante vittoria, anche se di misura, della Pistoiese contro la Pianese. Da sottolineare l'ottima prestazione di Gabriele Ferrarini. Gran gol di Gabriele Gori anche se il suo Arezzo ha perso 2-1 contro il Pontedera nella sfida tutta toscana.

ESTERO: Arriva una sconfitta per il Nantes di Alban Lafont che ha subito due gol nella sconfitta contro il Bordeaux. Il francese in questa stagione ha collezionato ben sette porte inviolate. Sono rimasti in panchina sia David Hancko che Martin Graiciar nella vittoria dello Sparta Praga contro l'Opava. Non male il brasiliano Gilberto nel pareggio a reti bianche tra Fluminense e Vasco Da Gama. Ancora alle prese con l'infortunio Kevin Diks dell'Aarhus. Weekend di panchine per i vari Beloko al Gent, Maganjic all'Istria, Salifu al Al-Salmiya e Zekhnini al Twente. Continua a collezionare panchine su panchine anche il terzino uruguagio Maxi Olivera.