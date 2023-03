PRES. UNION CLUB EMPOLI, Viola non può giocare qua

FirenzeViola.it

Si esprime così Athos Bagnoli, presidente dell’organizzazione dei tifosi Union Club dell'Empoli, ai microfoni de La Nazione sul possibile spostamento della Fiorentina al Castellani nei due anni che dovrà giocare lontano dal Franchi: “Nessuno ha pensato a noi tifosi. A Firenze sottovalutano la rivalità, dalle nostre parti è fortemente sentita. Far giocare la Fiorentina al Castellani potrebbe portare tensioni, aumenterebbero i disagi e il lavoro per le forze dell’ordine. Lo stadio è piccolo per una squadra come i viola, è un’idea che ritengo fortemente sbagliata e spero non venga attuata. Non è campanilismo, ma non si può negare che tra le due tifoserie non scorre buon sangue, da un bel po’ di tempo”.