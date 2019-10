PRES. MERCAFIR, Due anni per il nostro trasloco

Prosegue il botta e riposta a distanza tra i sindaci di Firenze e Campi Bisenzio, Nardella e Fossi, per quanto riguarda il tema stadio nuovo. Intanto per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte dell'area Mercafir (zona dove il Comune starebbe spingendo per realizzare l'impianto della Fiorentina), La Nazione ha intervistato il presidente del mercato ortofrutticolo Giacomo Lucibello: "Il trasloco? Stiamo lavorando per portare a termine il piano per poter spostare l’attività del mercato nell’area designata. I tempi? Avremo bisogno di poche altre settimane. Noi abbiamo un altro tipo di problema: spostare il centro alimentare poilvalente mantenendolo in attività. E non è un’operazione facile. I tempi? Dal momento in cui inizieremo ci vorranno 24 mesi per completare il trasloco. Chi deve pagare il trasferimento? Siamo ancora nella fase di esame di fattibilità della operazione, abbiamo delle idee ma credo che sarà un argomento che affronteremo con il Comune".