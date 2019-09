PRES. MERCAFIR A FV, Ok a mercato e stadio vicini

Un incontro per gettare le basi di una sempre più probabile coabitazione futura. È andato in scena questa mattina il primo faccia a faccia tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il numero uno di Mercafir Giacomo Lucibello (LEGGI QUI), un meeting che servito al tycoon italo americano per verificare quelli che sono i terreni sui quali potrebbe sorgere il nuovo stadio e valutare assieme ai tecnici e ai responsabili del mercato ortofrutticolo la possibilità di una coesistenza, alla luce di una realizzazione di un impianto in tono minore rispetto a quello che aveva in mente la famiglia Della Valle (e che comprendeva tutta l’area di Novoli): “Se l’intenzione è quella di riprendere in mano il progetto del 2012-2013 che permetterebbe alla Fiorentina e a Mercafir di operare insieme nella stessa area, col mercato ricollocato nel settore nord, noi siamo molto favorevoli” ha raccontato in esclusiva a Firenzeviola.it Giacomo Lucibiello, che pur non smentendo il faccia a faccia di oggi con Commisso ha preferito un totale no comment sulla presenza odierna del numero uno viola nei suoi uffici - “L’ipotesi è da tempo percorribile pertanto se il Comune e la Fiorentina andranno avanti con questa soluzione avranno tutto il nostro appoggio per portare a conclusione questo progetto. Quello che è chiaro è che a noi serve una nuova Mercafir”.

