PRES. HELLAS, Tameze-Acf? Ancora non c'è nulla

"Barak al Napoli e Tameze alla Fiorentina? Per ora non c’è proprio nulla. Barak in questo momento ha dimostrato di essere maturo per fare il salto di qualità". Parole e pensieri di Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona ospite di 'TeleArena'. Il numero uno del club scaligero, pur smentendo di trattative in corso, ha comunque ammesso che quest'estate la squadra verrà cambiata. "Tieni Simeone? Tieni Barak? Tieni questo e quello? No, non lo possiamo fare. Ma poi: dovevo tenere Zaccagni. E, invece, ho preso Caprari che ha fatto più gol di Zac ed è stato chiamato in Nazionale. Non dobbiamo fossilizzarci. La società va messa al centro".