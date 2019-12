PRES. FIMAA, Stima su Mercafir più cara del 10%

Il presidente Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) Confcommercio Firenze, Arrigo Brandini, ha parlato a La Nazione della stima fatta sull'area Mercafir in quanto esperto di mercato immobiliare. Secondo Brandini, i 22 milioni decretati dopo la perizia sono più cari del 10% rispetto alla somma che - ritiene - sarebbe stata congrua in virtù della cubatura che verrà edificata e suddivisa nelle tre tipologie costruttive: commerciale, turistico ricettivo e uffici direzionali. "I canoni di locazione non devono essere elevati, ma permettere a chi investe di lavorare. Essi sono calcolati in base al business plan del costo dell’area dove potranno essere aperte eventuali attività commerciali, sulla cui redditività non ci sono però garanzie ovviamente".