PRES. ATF A FV, Astori? Ecco come lo ricorderemo

Federico De Sinopoli, presidente della Associazione Tifosi Fiorentini, ha parlato di Fiorentina in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, trattando in primo piano il prossimo anniversario della scomparsa di Davide Astori, domani in occasione di Fiorentina-Milan. Queste le sue parole: “Ci sarà la raccolta soldi per la Fondazione Davide Astori, e il tifo organizzato metterà a disposizione volontari per effettuare questa raccolta. Essendo poi l'anniversario, tutto il pubblico darà una maggiore attenzione nel ricordare Davide. Ci saranno anche bandierine in vendita con il numero 13, visto il grande numero di richieste da parte dei tifosi. Ricorderemo così il capitano”.

Visto che contro il Milan, causa vendita libera dei biglietti in quasi tutti i settori, ci saranno molti tifosi rossoneri, ha paura che possano succedere episodi come contro l’Inter?

“Ci può stare. Mischiare le tifoserie può comportare questo tipo di situazione. Molti saranno tifosi provenienti dalla Toscana, quindi il modo di pensare potrebbe avvicinarsi al nostro. Contro l’Inter, per quanto mi riguarda, la cosa fu ingigantita un po’ troppo. Sono cose da stadio che possono succedere”.

Quanto è stato difficile trovare una soluzione per la trasferta di Sivas?

“Sivas, come tutti hanno potuto vedere, è un posto lontano, periferico. Al tempo d’oggi facciamo tutto, il problema però resta riempire il volo charter organizzato per la Turchia. Siamo agli ottavi di Conference e sicuramente merita seguire questa squadra. Purtroppo, devo dire, che c’è una compressione d’impegni. So che per molti, prendere un giorno di ferie è impegnativo. Nel prezzo totale dalla trasferta (500 euro ndr.) siamo riusciti a mettere anche il prezzo del biglietto per lo stadio. Ad Istanbul eravamo una cinquantina, anche se adesso il peso della partita è ben diverso. C’è interesse per la trasferta, ma per riempire il volo dovremmo attendere ancora qualche giorno”.

Un commento sull’esultanza dei brasiliani viola lunedì a Verona che hanno scaturito un po’ di fastidio e fischi?

“L’esultanza dei brasiliani è stata un’esultanza da brasiliani, fossero stati svedesi avrebbe colpito di più con quel balletto. I ragazzi sudamericani, in genere, hanno questa abitudine nel festeggiare i gol. Dubito che le intenzioni fossero quelle di beffeggiare qualcuno. Si è polemizzato un giorno e mezzo sul nulla”.

Dove può arrivare questa Fiorentina in tutte le competizioni in cui è tutt’ora impegnata?

“Questa Fiorentina può arrivare da tante parti come in nessuna. Con questa squadra non c’è la certezza di prevedere chiaramente le cose. Da tifoso, ovviamente, l’auspicio, è che tutta vada per il meglio. Quella di quest’anno potrebbe trasformarsi in una grande stagione così come rimanere sulla falsa riga di questi mesi. Resta comunque il fatto che non sia un’annata fallimentare”.