PRES. ASS. DA13 A FV, Fio-Milan era nel destino

Luigi Maria Miranda, dallo scorso 13 febbraio, è diventato il presidente della neo-nata Associazione Davide Astori. Una data non banale, con quel numero che è sempre stato indissolubilmente legato alla carriere dell'eterno capitano viola, ed è per questo che più di tanti altri prova una certa emozione a poche ore dalla prima uscita ufficiale di un sodalizio che ha intenzione di rendere ancora più eterno il nome dell'ex difensore, scomparso tragicamente cinque anni fa esatti: “È come se agli astri lo avessero voluto" ha raccontato a Firenzeviola.it: "Noi ci siamo costituiti il 13 febbraio, il numero della maglia di Davide, e il giorno dopo abbiamo scoperto che la Lega aveva programmato per il 4 marzo la sfida tra Fiorentina e Milan. Evidentemente era destino, doveva andare così”.

Miranda, quali obiettivi si porrà la vostra associazione?

“Lo scopo sarà quello di onorare la memoria di Davide, trasmettendo i valori umani e professionali che ha lasciato sul campo e non solo. E questo, ovviamente, tramite due finalità: una culturale, dove diffonderemo la storia e i principi del calcio, e l’altra con scopi umanitari e sociali. Realizzeremo delle giornate di studio su materie economiche, scientifiche e giuridiche connesse con il mondo del calcio e in occasione di questi eventi faremo raccolte di fondi con finalità benefiche che saranno individuate di volta in volta. E tutto questo lo faremo in stretto coordinamento con gli enti locali, con le università e con le società sportive a cui ci affiancheremo nel nostro cammino”.

Un altro segno del destino è che oggi ci sia Fiorentina-Milan e il ritorno di Pioli a Firenze...

“Ho sempre detto che questa raccolta è un po’ come se la stesse facendo Astori stesso. Davide si è sempre dato molto da fare per aiutare i bambini. Si è speso tanto in ogni iniziativa con finalità benefiche. Questa congiunzione temporale che ricorre in Fiorentina-Milan, con Pioli coinvolto in prima persona, ci fa davvero pensare che lui sia qui con noi”.

Cuore pulsante dell'evento di questa sera saranno i tifosi delle varie associazioni...

“Fin dal primo giorno della fondazione abbiamo avuto un effetto enorme. E questo sia dalla Fiorentina che dai tifosi viola. Ci siamo sentiti con il club ogni giorno in vista della gara di oggi e abbiamo scelto di dare vita a una raccolta fondi che sarà destinata a contribuire alla fornitura di medicinali salvavita in un centro medico del Camerun, dove sono ricoverati oltre cento bambini. Ci tengo a ringraziare anche il Milan per l’efficienza con cui ha permesso a mister Pioli di realizzare un video promozionale”.