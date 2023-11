PREF.FIRENZE, Fio-Juv non incide su attività di soccorso

Nell'ambito delle prese di posizione che in queste ore si stanno sommando a proposito della partita tra Fiorentina e Juventus in programma (e confermata) questa sera alle 20:45, è arrivata in questi minuti anche la nota del Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. Ecco le sue dichiarazioni sull'argomento: “Lo svolgimento della partita Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze non interferisce né incide sulle attività di soccorso alla popolazione Toscana in corso in queste ore. Squadre di vigili del fuoco, di volontari, le colonne mobili giunte dalle regioni italiane, componenti sanitarie, unitamente ai tecnici delle aziende erogatrici di servizi, stanno svolgendo da venerdì un intenso lavoro per soccorrere la popolazione e per far sì che la situazione torni al più presto alla normalità".

"Il tutto - prosegue la nota - secondo la direzione ed il coordinamento degli attori istituzionali deputati alla gestione degli eventi di protezione civile. A queste attività sì aggiungono i servizi di sicurezza pubblica posti in essere da uomini e mezzi di polizia di stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza che assicurano una costante attività di controllo del territorio anche per contrastare eventuali azioni di sciacallaggio e non verranno assolutamente sottratte a questo delicato ed importante compito. Dal punto di vista dell'ordine pubblico la partita di calcio Fiorentina-Juventus verrà gestita secondo lo schema di sicurezza predisposto nei giorni scorsi e non ci sarà sottrazione di uomini e mezzi alla primaria importanza di assistenza alle comunità colpite dagli eventi del maltempo”.