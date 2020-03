PRANDELLI, Perso amici per COVID-19: state a casa

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della situazione di Orzinuovi, suo paese immerso nella zona rossissima: “In questo momento non puoi essere saggio, devi accettare la realtà. Ho perso degli amici, tifosissimi viola. E' una cosa drammatica soprattutto per i familiari che non hanno potuto nemmeno stare vicino ai cari. Bisogna stare in casa, solo così possiamo aiutare le persone. In un paesino piccolo come Orzinuovi è bastata una partita di bocce con un paese del lodigiano per scatenare un focolaio. Ho parenti in quarantena, sono positivi ma sono a casa. I sacrifici li sta facendo chi sta in ospedale, i medici e gli infermieri. Forse abbiamo posticipato tutto di una settimana, troppo tardi. Il calcio? Sono uno sportivo ma penso a chi soffre e a chi è contagiato. Tutti dobbiamo fermarci e fare un passo indietro. Dobbiamo acquistare una dimensione umana”.