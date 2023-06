PRAGA, Ultrà viola attaccano gli inglesi: feriti e arresti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A macchiare la giornata di ieri, prima della partita, sono stati alcuni scontri avvenuti a Praga. Nella sua edizione odierna, Il Tirreno ricostruisce gli accaduti: alcuni ultrà viola avrebbero aggredito dei sostenitori del West Ham in un bar di Knights’s Street, come testimoniano alcune immagini in giro sul web. Sono volate sedie e petardi, con due tifosi viola arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e altri 16 sottoposti a fermo per identificazione. Anche un poliziotto tra i feriti. Quanto ai fermati, rischiano un processo per direttissima, con condanna da tramutare in sanzione.