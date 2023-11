PRADÈ, Partita da vita o morte. Siamo tutti stanchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È intervenuto nella zona mista del post partita di Fiorentina Bologna, vinta dai Viola per 2-1, il direttore sportivo Daniele Pradè: “Voglio ringraziare il pubblico di Firenze che è stata un’arma incredibile, abbiamo giocato dentro una bolgia che ci ha dato una spinta fantastica. Venivamo da tre sconfitte consecutive, per noi era una partita da vita o morte. È stata una partita difficile e bellissima e complimenti al Bologna e alla sua società perché gioca un bel calcio”.

Ancora sulla partita: “Abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire anche noi. Nei due anni e mezzo di Mister Italiano sia la prima volta che una squadra ha un predominio sul possesso palla rispetto a noi. Abbiamo sofferto con anima e cuore e ora siamo stanchissimi, anche il Presidente Commisso e Barone. La sosta ci aiuta, anzi spero che chi va in Nazionale giochi poco così non si fa male”.

Sul poco riposo per prepararla: “la trasferta in Serbia è stata dura dal punto di vista logistico. Il Bologna ha preparato la partita in quasi dieci giorni, noi siamo tornati a Firenze venerdì mattina. La squadra poteva avere un calo fisico invece hanno tenuto bene”.

Su Bonaventura: “Jack è un grandissimo calciatore che sa prendersi le difficoltà nei momenti di necessità”.