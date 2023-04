PRADÉ, Normale pensare a giovedì. Impariamo da errori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina e ha commentato la sconfitta contro il Monza per 3-1: "Potevamo chiuderla, poi non so cosa sia passata nella testa dei ragazzi. Ci può essere stato un calo di energie, il pensiero che fosse una partita facile o la mente è andata al match di giovedì, che è una cosa normale. Peccato, ci avrebbe dato continuità, perderla così dà fastidio".

Prosegue: "Per una squadra queste sconfitte sono motivi di crescita, la prossima volta non succederà. Lo stesso vale per giovedì scorso, appena la tua testa non è al 100% la linea tra la vittoria e la sconfitta è sottilissima. Noi dobbiamo stare attenti e farne tesoro. Il mister sa come parlare alla squadra e cercheremo di non ripetere gli errori".

Sulla Coppa Italia: "E' un impegno serio come tutti gli altri. La grande squadra pensa partita per partita a tutti gli impegni, anche se poi è vero che rispetto al Monza avevamo 15 partite in più sulle gambe. Dobbiamo farne tesoro e ripartire".