PRADE', Montella? Dobbiamo dormirci su. Domani...

Queste le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, in zona mista, dopo la gara contro la Roma: "Stiamo vivendo un momento bruttissimo e ci scusiamo con i nostri ifosi. Dobbiamo analizzare e riflettere questa situazione al dettaglio e dobbiamo dormirci su. Non ho parlato con Montella ma con Commisso e mi ha detto che voleva riflettere. Nei prossimi giorni vi faremo sapere la nostra scelta. Commisso non ha mai mandato a casa nessuno. Abbiamo giocatori che non sono abituati a vivere situazioni simili. Questa notte sarà lunga per tutti noi. Bisogna capire chi può aiitarci in questo momento. Non voglio fare nomi di possibili allenatori e ora dobbiamo solo dormirci sopra. Anche se stanotte non dormiremo e dobbiamo prendere la scelta migliore per i tifosi e per la Fiorentina. Ai tifosi ho chiesto pazienza ma la pazienza ha un limite. Noi siamo qua per creare una Viola competitiva. Sappiamo cosa dobbiamo fare pur sapendo che ci sono difficoltà nel mercato di gennaio. Da questa situazione se ne esce lavorando e cercando di recuperare gli infortunati. Chiesa ha smepre avuto problemi e Franck ha giocato troppe poche partite. Non so se decideremo domani il futuro della panchina viola ma nei prossimi giorni ci saranno novità. Non so dove dobbiamo lavorare di più nel mercato ma sappiamo che manca qualcosa"