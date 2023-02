PRADÈ, Continuità parola chiave. Contento per molti

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così al sito ufficiale viola nel post partita di Hellas Verona-Fiorentina: "Oggi si affrontavano due squadre che stavano in salute. Noi venivamo da una buona vittoria in rimonta, e questa vittoria in campionato ci fa bene perché in campionato faticavamo. Ora bisogna dare continuità ai risultati. La squadra ha fatto un'ottima prestazione sotto il profilo della personalità e il mister l'aveva preparata bene. Abbiamo avuto buone risposte da giocatori che avevano giocato meno. Ha fatto una grande prestazione Martinez Quarta, sta ritrovando la forma anche Mandragora come Gonzalez. E' ritornato in campo Castrovilli ed è pronto Sottil. Questo ci dà fiducia. La fatica l'abbiamo fatta in campionato. La parola chiave adesso deve essere continuità: ora sabato ci aspetta una partita contro una squadra in grandissima salute, ma noi ci faremo trovare pronti".

Su Cabral e Jovic: "Siamo contenti. Più le punte fanno gol più prendono fiducia e più passano i momenti bui che hanno avuto. Oggi il mister ha scelto Cabral e sono contentissimo per lui".

Sulla gara con il Milan: "Da martedì si pensa solo a quello. Rigiochiamo sabato perciò abbiamo quattro giorni per prepararla e questo per noi è importante. Il nostro è un allenatore allenante, significa che le gare le prepara. Quest'anno abbiamo avuto meno tempo però quando abbiamo più giorni troviamo dei benefici".