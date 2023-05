POZZI A RFV, Praga? Prova in C. Italia fa ben sperare

FirenzeViola.it

Così l'ex attaccante Nicola Pozzi a Radio FirenzezViola, durante "Dodicesimo Uomo", sulla finale di Coppa Italia di mercoledì: "In una partita del genere chiaramente servono i gol, Jovic sul colpo di testa è andato su bene. Si è parlato di trenta centimetri, dettagli. In una finale, però, rimane di non aver portato a casa il risultato".

Cosa si aspetta dalla finale di Conference League?

"La Fiorentina se l'è meritata sul campo, così come quella di Coppa Italia. I viola hanno legittimato la propria superiorità, poi chiaramente in campionato è stato lasciato qualche punto per strada, ma poco male. Ora rimane proprio la Conference: con la prestazione della finale di Coppa Italia, la Fiorentina fa ben sperare".

Cosa doveva fare la linea difensiva viola contro l'Inter?

"La Fiorentina marca a uomo, quindi bisognava essere bravi in fase di ripiego - quando non c'era più la pressione alta - a lavorare di reparto. Cosa che non è stata fatta, dunque Lautaro è scappato... Se Milenkovic fosse rimasto allineato non diventava un problema, poiché si sarebbe creato il fuorigioco. Poi ogni allenatore ha la propria lettura, Sarri ad esempio lavora sempre di reparto senza mai rompere la fase difensiva".