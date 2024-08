POZZI A RFV, Palladino pure meglio delle aspettative

Nicola Pozzi, ex attaccante tra le altre della Sampdoria, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per commentare l'attualità della Fiorentina: "Mi fa molto piacere che Palladino intraprenda questa nuova avventura a Firenze. Ci ho giocato a Parma, lo conosco bene. Ha fatto un percorso importate e forse inaspettato, perché non era scontato fare bene subito al primo approccio alla Serie A da tecnico. Ha dimostrato di essere veramente bravo, mi auguro possa continuare a fare questo percorso".

Cosa pensa dell'attacco della Fiorentina?

"Kean era un'opportunità di mercato. Non so se sarà sufficiente o meno: questo lo dirà il campo. Sicuramente ha un background importante, per le maglie che ha vestito. Ha giocato ruoli diversi, qui va a inserirsi in un modulo nel quale deve fare la prima punta pura. E' un giocatore che fa della fisicità più che della tecnica il suo cavallo di battaglia. L'importante è trovare la via del gol".

